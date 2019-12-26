Обмін полоненими: що відомо

Черговий масштабний обмін полоненими між Україною та окремими районами Донецької та Луганської областей може відбутися 29 грудня 2019 року. РБК-Україна стежить за новинами за три дні до ймовірного обміну.

Де і коли відбудеться обмін

За даними російських ЗМІ, обмін полоненими з великою ймовірністю відбудеться 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорськ" в Донецькій області. Передбачається, що в обміні візьмуть участь близько 200 осіб з обох сторін.

Формула обміну

Остаточна формула обміну полоненими досі невідома, оскільки ще має пройти фінальна верифікація. Очікується, що списки точно будуть погоджені 28 грудня.

У той же час напередодні так званий "омбудсмен" Дарина Морозова з окремих районів Донецької області заявила, що до їхніх списків на обмін включено 53 особи, а українська сторона підтвердила 87 осіб, яких згодна передати "ДНР".

Кого передасть Україна

На обмін полоненими точно готують фермера Миколая Бутрименка, який у 2014 році здав бойовикам дислокацію українського спецназу, в результаті чого загинули 10 військових. Крім того, на обмін підуть четверо підозрюваних у захопленні будівлі міліції в Маріуполі, при штурмі якої згодом загинули 13 осіб.

Досі не виключається, що в рамках обміну звільнять трьох колишніх "беркутівців" Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, захист яких сьогодні подав апеляцію на арешт. Генпрокурор Руслан Рябошапка зазначив, що в цьому випадку "нічого незаконного не буде".

Обмін полоненими має пройти до кінця року

Цього тижня 23 грудня тристороння контактна група в режимі відеоконференції остаточно погодила обмін полоненими. Українська сторона сподівається, що цього разу вдасться повернути тих, кого не змогли звільнити в рамках обміну в грудні 2017 року.