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Захист екс-"беркутівців" подав апеляцію на арешт

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 16:49
Захист екс-"беркутівців" подав апеляцію на арешт
Фото: колишні "беркутівці" (graty.me)

Янішевський, Зінченко і Аброськін можуть вийти з-під варти

Захист екс-"беркутівців" Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, яких підозрюють у розстрілі 48 активістів Євромайдану і, за даними ЗМІ, можуть бути звільнені в рамках обміну полоненими, оскаржив їх арешт. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Київського апеляційного суду.

Повідомляється, що сьогодні до суду надійшла апеляційна скарга.

"Час розгляду ще не призначено", - сказали в прес-службі.

Зазначимо, захист оскаржує рішення Святошинського райсуду Києва від 19 грудня про утримання їх під вартою. До цього ЗМІ писали, що Янішевський, Зінченко і Аброськін можуть бути звільнені до Нового року в рамках обміну полоненими. Для цього адвокати повинні подати апеляцію на утримання під вартою.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що обмін полоненими може відбутися 29 грудня. Проведення такого обміну було погоджено на саміті "нормандської четвірки" в Парижі. Також стало відомо, що українська сторона передасть Євгена Дружиніна, Олександра Стрельниковича, Віктора Скрипника і В'ячеслава Бірюкова, які брали участь у захопленні будівлі поліції в Маріуполі в 2014 році.

Обвинувачених у захопленні будівлі поліції в Маріуполі відпустили з-під варти Названа дата обміну полоненими
Новини України Донбасобмін полоненимиБеркут
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