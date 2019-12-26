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У Росії підтвердили дату обміну полоненими і назвали місце

Новини » Політика     26.12.2019 - 16:38
У Росії підтвердили дату обміну полоненими і назвали місце
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна і "республіки" Донбасу передадуть один одному близько 200 полонених

Україна і так звані "республіки" Донбасу проведуть обмін полоненими 29 грудня на контрольному пункті пропуску "Майорськ". Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на організаторів мінських переговорів.

Повідомляється, що на відеоконференції 23 грудня сторони домовилися про гнучку формулу обміну, щоб більше не відкладати його. Однак перед самим обміном 27-28 грудня належить завершити опитування всіх потенційних учасників обміну і отримати від них згоду або відмову.

"Потім буде сформульована остаточна формула (обміну полоненими, - ред.). Однак, поки верифікацію більшості учасників обміну не проведено, можна припустити, що вдасться обміняти в цілому трохи більше 200 осіб", - повідомило джерело.

Також повідомляється, що до цього передбачалася обміняти близько 300 осіб.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що Київ і ОРДЛО погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених" - це 29 грудня.

Сьогодні стало відомо, що підозрюваного в причетності до загибелі десяти військових на Донбасі відпустили з-під варти для участі в обміні полоненими.

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