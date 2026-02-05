ua en ru
Обсуждали Украину: Макрон тайно отправил переговорщика в Москву

Франция, РФ, Четверг 05 февраля 2026 00:52
Обсуждали Украину: Макрон тайно отправил переговорщика в Москву
Автор: Никончук Анастасия

На фоне продолжающихся консультаций по завершению войны в Украине европейские страны стремятся закрепить свое участие в формировании будущей системы безопасности. И Франция входит в их число.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн в начале недели посетил Москву, где провел конфиденциальные встречи с представителями российского руководства.

Целью визита стало стремление Парижа добиться участия Европы в переговорах по будущей архитектуре безопасности и процессу завершения войны в Украине.

Контакты с Кремлем и позиция Парижа

В рамках поездки Эммануэль Бонн провел встречу с главным помощником президента РФ по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым.

Сообщается, что визит состоялся на фоне продолжающихся мирных консультаций в Абу-Даби между представителями США, России и Украины, в которых страны Европейского союза пока не участвуют официально.

Французская сторона настаивает на том, что любые договоренности о прекращении огня и дальнейших шагах по урегулированию конфликта не могут приниматься без прямого участия европейских государств.

В Париже подчеркивают, что безопасность континента не должна обсуждаться исключительно в двустороннем формате между Вашингтоном и Москвой.

Возможный диалог на высшем уровне

Комментируя перспективы собственного диалога с Владимиром Путиным, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что соответствующая работа ведется на подготовительном уровне.

"Это готовится. Обсуждения проходят на техническом уровне", – заявил он во время встречи с фермерами.

Во Франции подчеркивают, что будущее европейской безопасности напрямую связано с результатами переговоров по Украине, поэтому участие ЕС в этом процессе рассматривается как принципиально необходимое.

Напоминаем, что Макрон допустил возможность контакта с Путиным в ближайшие недели, не исключив проведение соответствующих переговоров на фоне продолжающихся обсуждений по вопросам безопасности и войны в Украине.

Отметим, что Лавров резко отреагировал на заявления Макрона о возможном диалоге с Путиным, заявив, что подобные сигналы носят показной характер и рассчитаны на внешнюю аудиторию.

