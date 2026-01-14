В Кремле резко ответили на желание Макрона поговорить с Путиным

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров демонстративно оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его желание поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным "работой на публику".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лаврова для российских СМИ.