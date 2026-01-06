Макрон не исключает контакта с Путиным "в ближайшие недели"

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает вероятности контакта "в ближайшие недели" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-краина со ссылкой на издание BFM .

На вопрос журналистов о возможной встрече с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон пояснил, что он "сейчас организовывает установление контакта в ближайшие недели" с диктатором.

Переговоры в Париже

Как сообщалось, сегодня в Париже началась встреча с партнерами Украины, посвященная будущим гарантиям безопасности для Киева в случае прекращения войны с Россией. Ключевыми темами стали согласование общей позиции Украины, Европы и США, а также возможность размещения иностранных военных после установления перемирия.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с лидерами "коалиции желающих" по результатам саммита в Париже заявил о создании координационной группы, которая будет обеспечивать оперативное взаимодействие между странами коалиции добровольцев, Соединенными Штатами Америки и Украиной.

Также издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писало о том, что на переговорах в Париже представители Украины и США в рамках "коалиции желающих" согласовали ряд шагов по реализации и обеспечению прекращения огня. При этом неизвестно, согласится ли Россия на обсуждаемые условия.

В среду, 7 января, в Париже будет продолжение переговоров между Украиной и представителями США и Евросоюза.

Источники РБК-Украина сообщили, что из представителей делегации Украины останутся руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Остальные члены украинской делегации во главе с президентом Украины отправляются на Кипр.