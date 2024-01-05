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Обсудили формулу мира и ПВО. Ермак поговорил по телефону с советником премьера Британии

Пятница 05 января 2024 00:54
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Обсудили формулу мира и ПВО. Ермак поговорил по телефону с советником премьера Британии Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Тимоти Барроу и обсудил усиление украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Офиса президента Украины.

Сообщается, что в ходе звонка собеседники обсудили подготовку следующей встречи советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации украинской формулы мира, которая состоится в январе в Давосе.

Эрмак также проинформировал советника британского премьера о последствиях недавних массированных обстрелов Украины.

Стороны согласились с важностью усиления противовоздушной обороны Украины, чему может способствовать, в частности, Британия.

Руководитель Офиса президента также отметил продуктивную работу украинской и британской команд над соглашением о гарантиях безопасности для Украины, как это предусмотрено вильнюсской Совместной декларацией стран G7.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

Кроме того, 28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира.

Вскоре после встречи Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которой собеседники договорились о встрече советников по национальной безопасности США, Великобритании и не только.

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