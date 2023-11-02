ua en ru
Чт, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ермак провел переговоры с Салливаном, договорились о встрече советников по нацбезопасности

Четверг 02 ноября 2023 11:35
UA EN RU
Ермак провел переговоры с Салливаном, договорились о встрече советников по нацбезопасности Фото: Андрей Ермак, руководителя Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Договорились о встрече советников по национальной безопасности США, Великобритании и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Обсудили результаты третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по украинской Формуле мира, состоявшейся на прошлой неделе на Мальте, где рассматривались планы по реализации пяти пунктов формулы", - пишет Ермак.

По словам руководителя Офиса президента, стороны договорились о проведении дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности: США, Великобритании, Германии и Франции.

В частности Ермак поблагодарил главу Белого дома, его администрацию и обе палаты Конгресса за поддержку и помощь Украине в нашей борьбе против российской агрессии.

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:

  • Ядерная и радиационная безопасность;
  • Энергетическая безопасность;
  • Бесперебойное снабжение продовольствием;
  • Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
  • Восстановление территориальной целостности Украины.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Соединенные Штаты Америки Великобритания Война в Украине
NEWS
Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителям
Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителям
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше