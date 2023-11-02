Ермак провел переговоры с Салливаном, договорились о встрече советников по нацбезопасности
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Договорились о встрече советников по национальной безопасности США, Великобритании и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"Обсудили результаты третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по украинской Формуле мира, состоявшейся на прошлой неделе на Мальте, где рассматривались планы по реализации пяти пунктов формулы", - пишет Ермак.
По словам руководителя Офиса президента, стороны договорились о проведении дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности: США, Великобритании, Германии и Франции.
В частности Ермак поблагодарил главу Белого дома, его администрацию и обе палаты Конгресса за поддержку и помощь Украине в нашей борьбе против российской агрессии.
Саммит формулы мира
28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:
- Ядерная и радиационная безопасность;
- Энергетическая безопасность;
- Бесперебойное снабжение продовольствием;
- Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
- Восстановление территориальной целостности Украины.
Украинская формула мира
Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.
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