Обговорили формулу миру та ППО. Єрмак поговорив по телефону з радником прем'єра Британії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Британії з національної безпеки Тімоті Барроу та обговорив посилення української ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Повідомляється, що під час дзвінка співрозмовники обговорили підготовку наступної зустрічі радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули світу, яка відбудеться у січні у Давосі.

Ермак також поінформував радника британського прем'єра про наслідки нещодавнього масованого обстрілу України.

Сторони погодились із важливістю посилення протиповітряної оборони України, чому може сприяти, зокрема, Британія.

Керівник Офісу президента також наголосив на продуктивній роботі української та британської команд над угодою про гарантії безпеки для України, як це передбачено вільнюською Спільною декларацією країн G7.

Українська формула світу

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу світу, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Крім того, 28 жовтня відбулася третя зустріч радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики за формулою світу.

Незабаром після зустрічі Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном, під час якої співрозмовники домовилися про зустріч радників з національної безпеки США, Великобританії і не лише.