На Мальте состоялся саммит по Формуле мира Зеленского: результаты встречи

Вчера, 28 октября, на Мальте состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по Формуле мира президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В третьей встрече приняли участие дипломаты из 66 стран, а также международных организаций. В частности, к саммиту присоединились делегации стран Азии, Африки и Латинской Америки. Украинскую делегацию на Мальте возглавлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, предварительные консультации на уровне советников помогли сформировать общее видение предпосылок наступления мира и безопасного послевоенного устройства мира. Уже во время встречи на уровне послов были наработаны конкретные планы реализации пунктов Формулы мира, а также созданы международные рабочие группы, которые сосредоточились на технических вопросах.

Какие вопросы были рассмотрены

Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах Формулы мира: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение пленных и депортированных лиц", "Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка".

Ядерная и радиационная безопасность

Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил план по ядерной безопасности, который имеет целью полный вывод террористов и гражданских, а также оружия и оборудования с территории Запорожской АЭС. В частности передачу контроля над станцией Украине.

"План предусматривает усиление роли МАГАТЭ в контроле за соблюдением правил эксплуатации ядерных установок, определение технических условий для безопасного возвращения ЗАЭС под контроль Украины, изучение механизмов ответственности за невыполнение международно признанного принципа ядерной безопасности", - добавляет Офис президента.

Энергетическая безопасность

Также участники рассмотрели план реализации пункта по энергетической безопасности, которая предусматривает разработку модели энергетической устойчивости. План направлен на предотвращение нарушений энергетической безопасности и любой дальнейшей агрессии с использованием энергии в качестве рычага влияния.

Бесперебойное снабжение продовольствием

В качестве плана министр экономики Юлия Свириденко предложила усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры Украины, обеспечить разминирование морских путей и оказать поддержку страхования судов, а также грузов и тому подобное.

Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных

План действий, который представил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, предусматривает создание международной мониторинговой группы и определение механизма сбора информации о депортированных детях, гражданских заложниках и военнопленных.

В частности речь идет о получении доступа к их месту содержания, дополнительные санкции против России и давление на террористов с целью предоставления ООН и МККК беспрепятственного доступа к украинским пленным и тому подобное.

Восстановление территориальной целостности Украины

"Он имеет целью совершенствование имеющихся механизмов реализации базового принципа уважения территориальной целостности и суверенитета, закрепленного в Уставе ООН", - пишет пресс-служба.

Для достижения вышеупомянутых целей предложено сконцентрировать усилия на:

реформе Совета безопасности ООН и ограничении права вето;

усилении роли Международного суда Организации Объединенных Наций путем признания обязательной юрисдикции суда во всех спорах о нарушениях Устава ООН и обеспечения немедленного выполнения его решений;

создании системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

Она включает 10 пунктов: