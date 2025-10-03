Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
В ночь на 3 октября российские войска били ракетами и дронами по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Под удар попали, в частности, и объекты газотранспортной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольги Юхимчук в эфире телемарафона.
"Да, действительно, этой ночью враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях, и, в частности, это по объектам газотранспортной инфраструктуры", - сообщила она.
По словам Юхимчук, сейчас на местах работают спасатели и энергетики, чтобы как можно быстрее и ликвидировать ситуацию, и стабилизировать ее.
"Сейчас мы не имеем последних данных, поэтому мы к вам вернемся из министерства с большими деталями, поскольку сейчас дальше все прорабатывается на месте", - уточнила чиновница.
Обстрел Украины 3 октября
Войска РФ сегодня ночью, 3 октября, атаковали южные, восточные и северные регионы Украины ударными беспилотниками и ракетами.
Так, в ночь на 3 октября во время воздушной тревоги в Одессе и Днепре были слышны взрывы, в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе дронов-камикадзе для этих городов.
Кроме того, неоднократно взрывы раздавались в Полтаве. Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении крылатых ракет в направлении города.
Подробнее о ночной комбинированной атаке россиян - в материале РБК-Украина.