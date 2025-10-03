Полтавщина под массированным ударом: ракеты и дроны РФ били по энергетике

Российские войска ночью атаковали Полтавскую область дронами и ракетами. Основной целью стали объекты энергетики в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута.

По его словам, в результате атаки пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Также в Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и дронов. Произошли попадания и падения обломков на разных локациях", - отметил Когут.

Обстрел Украины 3 октября

Войска РФ сегодня ночью, 3 октября, атаковали южные, восточные и северные регионы Украины ударными беспилотниками и ракетами.

Так, в ночь на 3 октября во время воздушной тревоги в Одессе и Днепре были слышны взрывы, в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе дронов-камикадзе для этих городов.

Кроме того, неоднократно взрывы раздавались в Полтаве. Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении крылатых ракет в направлении города.

Кроме того, оккупанты осуществили массированные атаки по 17 населенным пунктам Запорожской области, нанеся более 600 ударов различными видами вооружения.