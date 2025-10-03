ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Полтавщина под массированным ударом: ракеты и дроны РФ били по энергетике

Пятница 03 октября 2025 08:50
UA EN RU
Полтавщина под массированным ударом: ракеты и дроны РФ били по энергетике Фото: ракеты и дроны РФ били по энергетике на Полтавщине (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Полтавскую область дронами и ракетами. Основной целью стали объекты энергетики в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута.

"Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и дронов. Произошли попадания и падения обломков на разных локациях", - отметил Когут.

По его словам, в результате атаки пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Также в Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстрел Украины 3 октября

Войска РФ сегодня ночью, 3 октября, атаковали южные, восточные и северные регионы Украины ударными беспилотниками и ракетами.

Так, в ночь на 3 октября во время воздушной тревоги в Одессе и Днепре были слышны взрывы, в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе дронов-камикадзе для этих городов.

Кроме того, неоднократно взрывы раздавались в Полтаве. Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении крылатых ракет в направлении города.

Кроме того, оккупанты осуществили массированные атаки по 17 населенным пунктам Запорожской области, нанеся более 600 ударов различными видами вооружения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область Дрони Энергетики Ракетная атака
Новости
Полтавщина под массированным ударом: ракеты и дроны РФ били по энергетике
Полтавщина под массированным ударом: ракеты и дроны РФ били по энергетике
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным