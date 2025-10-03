ua en ru
В Днепре и Одессе на фоне ракетной атаки прозвучали взрывы

Пятница 03 октября 2025 02:58
В Днепре и Одессе на фоне ракетной атаки прозвучали взрывы Иллюстративное фото: спасательная операция после взрывов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 3 октября во время воздушной тревоги в Одессе и Днепре были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

"В городе слышны взрывы!" - написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Перед тем Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 2:19 и отменена в 2:51.

Кроме того, Воздушные силы Украины сообщали об активности ударных беспилотников, которые двигались в сторону Днепропетровской области, и нескольких скоростных целей на Полтаву.

Около 01:02 стало известно о звуках взрывов в Днепре.

К слову, в ночь на третье октября в Полтаве прогремели взрывы. Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении крылатых ракет в направлении города.

Напомним, что в прифронтовых регионах Украины планируют усилить противовоздушную оборону. Об этом 2 октября заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

