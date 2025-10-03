ua en ru
РФ выпустила 381 дрон и 35 ракет по Украине. Основной удар - энергетика

Пятница 03 октября 2025 10:39
РФ выпустила 381 дрон и 35 ракет по Украине. Основной удар - энергетика Фото: РФ выпустила 381 дрон и 35 ракет по Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 3 октября, атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами различных типов. Всего зафиксировано более 400 воздушных целей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 3 октября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования, в общем - 416 средств воздушного нападения", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Зафиксированы следующие воздушные цели:

  • 381 ударный дрон типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ;
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 21 крылатая ракета Искандер-К;
  • 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Отмечается, что основное направление удара - объекты критической инфраструктуры энергетического сектора в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 320 воздушных целей:

  • 303 вражеских дрона;
  • 12 крылатых ракет Искандер-К;
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

При этом зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Обстрел Украины 3 октября

Войска РФ сегодня ночью, 3 октября, атаковали южные, восточные и северные регионы Украины ударными беспилотниками и ракетами.

Так, в ночь на 3 октября во время воздушной тревоги в Одессе и Днепре были слышны взрывы, в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе дронов-камикадзе для этих городов.

Кроме того, неоднократно взрывы раздавались в Полтаве. Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении крылатых ракет в направлении города.

Больше подробностей о ночной комбинированной атаке россиян - в материале РБК-Украина.

ПВО Воздушные силы Украины Ракеты
