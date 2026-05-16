ОАЭ нашли способ обойти Ормузский пролив и удвоить экспорт нефти

Объединенные Арабские Эмираты ускорят строительство нового нефтепровода, чтобы удвоить свои экспортные мощности через порт Фуджейра. Строительство должно быть завершено до 2027 года.

В правительственной пресс-службе Абу-Даби заявили, что это значительно расширит возможности обхода Ормузского пролива. Кронпринц Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед бин Заид поручил Национальной нефтяной компании Абу-Даби ускорить строительство проекта трубопровода "Запад-Восток".

Нынешний нефтепровод Абу-Даби, также известный как трубопровод Хабшан-Фуджайра, может перевозить до 1,8 миллиона баррелей в день и оказался чрезвычайно важным, поскольку ОАЭ стремятся максимизировать экспорт с побережья Оманского залива, находящегося сразу за проливом.

ОАЭ и Саудовская Аравия являются единственными производителями в Персидском заливе, которые имеют трубопроводы, экспортирующие нефть за пределы пролива, напоминает агентство. Оман имеет длинную береговую линию Оманского залива, тогда как Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн почти полностью зависят от водных путей для поставки.

Новый трубопровод ОАЭ не следует путать с трубопроводом Восток-Запад Саудовской Аравии, который главный исполнительный директор государственного нефтяного гиганта Aramco Амин Насер назвал "критически важным спасательным кругом".

Фуджейра и соседний порт Хор-Факкан стали спасательными кругами, в частности для торговли, не связанной с нефтью, поскольку ОАЭ в значительной степени зависят от импорта продовольствия.