ОАЭ нашли способ обойти Ормузский пролив и удвоить экспорт нефти

05:04 16.05.2026 Сб
Каким образом Абу-Даби хочет решить проблему блокирования Ормуза со стороны Ирана?
aimg Филипп Бойко
ОАЭ нашли способ обойти Ормузский пролив и удвоить экспорт нефти Фото: добыча нефти (Getty Images)
Объединенные Арабские Эмираты ускорят строительство нового нефтепровода, чтобы удвоить свои экспортные мощности через порт Фуджейра. Строительство должно быть завершено до 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В правительственной пресс-службе Абу-Даби заявили, что это значительно расширит возможности обхода Ормузского пролива. Кронпринц Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед бин Заид поручил Национальной нефтяной компании Абу-Даби ускорить строительство проекта трубопровода "Запад-Восток".

Нынешний нефтепровод Абу-Даби, также известный как трубопровод Хабшан-Фуджайра, может перевозить до 1,8 миллиона баррелей в день и оказался чрезвычайно важным, поскольку ОАЭ стремятся максимизировать экспорт с побережья Оманского залива, находящегося сразу за проливом.

ОАЭ и Саудовская Аравия являются единственными производителями в Персидском заливе, которые имеют трубопроводы, экспортирующие нефть за пределы пролива, напоминает агентство. Оман имеет длинную береговую линию Оманского залива, тогда как Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн почти полностью зависят от водных путей для поставки.

Новый трубопровод ОАЭ не следует путать с трубопроводом Восток-Запад Саудовской Аравии, который главный исполнительный директор государственного нефтяного гиганта Aramco Амин Насер назвал "критически важным спасательным кругом".

Фуджейра и соседний порт Хор-Факкан стали спасательными кругами, в частности для торговли, не связанной с нефтью, поскольку ОАЭ в значительной степени зависят от импорта продовольствия.

Какие последние новости вокруг Ормузского пролива

Италия направила два специальных судна для разминирования Ормузского пролива. Однако Рим не начнет разминирование, пока в регионе не утихнут боевые действия.

Также Турция также не исключила участия в разминировании пролива после возможного мирного соглашения между Ираном и США.

Между тем Иран развернул в Ормузском проливе небольшие подводные лодки. В Тегеране отметили, что эти малые подводные лодки должны выполнять роль "невидимого охранника" Ормузского пролива на фоне ряда проваленных мирных соглашений между Тегераном и США.

Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
