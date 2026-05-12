Саудовская Аравия тайно ударила по Ирану, - Reuters

23:15 12.05.2026 Вт
2 мин
После ударов США и Израиля Иран начал атаковать страны Персидского залива
aimg Анастасия Никончук
Саудовская Аравия тайно ударила по Ирану, - Reuters Фото: война в Иране (GettyImages)
В конце марта Саудовская Аравия нанесла серию неофициальных ударов по территории Ирана в ответ на атаки по объектам королевства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Саудовская Аравия нанесла удары по Ирану

По данным Reuters, Саудовская Аравия провела несколько неразглашенных атак по территории Ирана в ответ на удары, которые ранее были нанесены по объектам королевства во время конфликта на Ближнем Востоке.

Источники утверждают, что удары были нанесены авиацией Саудовской Аравии в конце марта. Один из западных чиновников охарактеризовал их как "ответные действия по принципу "око за око"".

При этом конкретные цели атак официально не раскрывались. В МИД Саудовской Аравии напрямую не подтвердили факт ударов, а иранская сторона отказалась от комментариев.

Конфликт выходит за пределы Ирана и Израиля

Сообщается, что после ударов США и Израиля по Ирану Тегеран начал атаки по странам Персидского залива. Под удары попали американские базы, аэропорты, объекты нефтяной инфраструктуры и гражданские объекты.

Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, что повлияло на мировую торговлю и усилило напряженность в регионе.

По данным СМИ, к военным действиям против Ирана также подключились Объединенные Арабские Эмираты, которые заняли более жесткую позицию по отношению к Тегерану.

Эр-Рияд сделал ставку на деэскалацию

Несмотря на обмен ударами, Саудовская Аравия параллельно продолжала дипломатические контакты с Ираном.

Источники утверждают, что после серии атак между сторонами начались переговоры о снижении напряженности.

Представители Саудовской Аравии заявили, что выступают за сдержанность и деэскалацию ради стабильности региона.

Один из иранских чиновников подтвердил наличие неформального понимания между Тегераном и Эр-Риядом, целью которого стало предотвращение дальнейшего расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Напоминаем, что вскоре в Исламабаде, столице Пакистана, ожидается возможная встреча представителей США и Ирана, на которой стороны могут попытаться возобновить переговоры о мирном урегулировании.

Отметим, что на фоне обострения отношений с США и срыва мирных переговоров Иран объявил о развертывании малых подводных лодок в районе Ормузского пролива.

