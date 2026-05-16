ОАЕ знайшли спосіб обійти Ормузьку протоку та подвоїти експорт нафти

05:04 16.05.2026 Сб
2 хв
Яким чином Абу-Дабі хоче розв'язати проблему блокування Ормузу з боку Ірану?
aimg Пилип Бойко
ОАЕ знайшли спосіб обійти Ормузьку протоку та подвоїти експорт нафти Фото: видобуток нафти (Getty Images)
Об’єднані Арабські Емірати прискорять будівництво нового нафтопроводу, щоб подвоїти свої експортні потужності через порт Фуджейра. Будівництво має бути завершено до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В урядовій пресслужбі Абу-Дабі заявили, що це значно розширить можливості обходу Ормузької протоки. Кронпринц Абу-Дабі шейх Халед бін Мохамед бін Заїд доручив Національній нафтовій компанії Абу-Дабі пришвидшити будівництво проєкту трубопроводу "Захід-Схід".

Теперішній нафтопровід Абу-Дабі, також відомий як трубопровід Хабшан-Фуджайра, може перевозити до 1,8 мільйона барелів на день і виявився надзвичайно важливим, оскільки ОАЕ прагнуть максимізувати експорт з узбережжя Оманської затоки, що знаходиться одразу за протокою.

ОАЕ та Саудівська Аравія є єдиними виробниками в Перській затоці, які мають трубопроводи, що експортують нафту за межі протоки, нагадує агенція. Оман має довгу берегову лінію Оманської затоки, тоді як Кувейт, Ірак, Катар та Бахрейн майже повністю залежать від водних шляхів для постачання.

Новий трубопровід ОАЕ не слід плутати з трубопроводом Схід-Захід Саудівської Аравії, який головний виконавчий директор державного нафтового гіганта Aramco Амін Насер назвав "критично важливим рятівним колом".

Фуджейра та сусідній порт Хор-Факкан стали рятівними колами, зокрема для торгівлі, не пов'язаної з нафтою, оскільки ОАЕ значною мірою залежать від імпорту продовольства.

Які останні новини навколо ормузької протоки

Італія направила два спеціальні судна для розмінування Ормузької протоки. Проте Рим не почне розмінування, доки в регіоні не вщухнуть бойові дії.

Також Туреччина також не виключила участі у розмінуванні протоки після можливої мирної угоди між Іраном та США.

Тим часом Іран розгорнув в Ормузькій протоці невеликі підводні човни. В Тегерані наголосили, що ці малі підводні човни мають виконувати роль "невидимого охоронця" Ормузької протоки на тлі низки провалених мирних угод між Тегераном і США.

