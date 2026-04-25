Еще одна страна НАТО рассматривает участие в разминировании Ормузского пролива

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара может присоединиться к разминированию Ормузского пролива после возможного мирного соглашения между Ираном и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, после заключения договоренностей в регионе может быть сформирована международная техническая группа, которая будет заниматься разминированием пролива.

Он добавил, что Турция в принципе положительно относится к таким усилиям как к гуманитарному долгу.

Кроме того, Фидан отметил, что его страна "не будет иметь проблем" с участием в таких операциях при соответствующих условиях. В то же время Анкара пересмотрит свою позицию, если международная коалиция станет стороной нового конфликта.

Отдельно дипломат выразил надежду, что вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, могут быть урегулированы во время следующего раунда переговоров, который планируют провести в Пакистане.

Ситуация в Ормузском проливе

Напомним, 13 апреля США объявили о начале морской блокады Ормузского пролива после того, как Иран ограничил движение судов в ответ на удары США и Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нарушителей блокады могут уничтожать, а также сообщил о значительных потерях иранского флота.

По данным Axios, на этой неделе Иран установил новые морские мины, тогда как США применяют подводные дроны для разминирования.