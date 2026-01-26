ЧП на границе с Польшей: базы данных "легли", поезда замедляются

Сегодня, 26 января, на границе с Польшей произошел технический сбой работы базы данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Facebook.
Согласно информации ГПСУ, сегодня на границе с Польшей произошел технический сбой работы базы данных.
Уточняется, что технический сбой в работе базы данных пограничной службы Республики Польша произошел во всех польских пунктах пропуска, граничащих:
"Сейчас специалисты работают над устранением неполадок", - уточнили в ГПСУ.
Кроме того, путешественников просят "учесть эту информацию при планировании путешествия".
"Сейчас накопление транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксировано", - отметили в Государственной пограничной службе (по состоянию на 10:34 понедельника, 26 января).
Отмечается также, что о восстановлении полноценной работы будет сообщено дополнительно.
"Спасибо за понимание", - подчеркнули в ГПСУ.
Несколько позже в пресс-службе ГПСУ в Telegram сообщили также, что учитывая ситуацию, которая сложилась, "поезда будут оформляться в замедленном режиме".
Напомним, что с 12 октября 2025 года стартовало официальное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны.
Однако не все пункты пропуска ввели ее одновременно, ведь в целом для этого есть полгода.
Так, например, на границе с Румынией система EES заработала 10 декабря.
Тем временем спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью РБК-Украина рассказал, в каких поездах УЗ документы проверяют без остановок (поэтому проехать границу можно быстрее).
Кроме того, мы объясняли, впустят ли в Украину с просроченным паспортом.
Читайте также, как проехать границу быстро и без очередей.