Как проехать границу быстро и без очередей: объяснение ГПСУ

С 12 октября 2025 года стартовало официальное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны. Однако не все пункты пропуска ввели ее одновременно, ведь на это есть полгода.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в блиц-интервью РБК-Украина "Новые правила на границе с ЕС: что изменится для украинцев и зачем делать фото".

Что позволяет пересекать границу быстрее и без очередей

Сегодня, когда в разных странах Европейского Союза происходит постепенное внедрение биометрической системы регистрации въезда и выезда, некоторые из путешественников могут готовиться к увеличению очередей на границе.

В то же время Демченко советует, прежде всего, "ознакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска".

"Такую актуальную информацию на Facebook-странице наше Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины публикует каждые три часа", - поделился специалист.

Публикация регионального управления ГПСУ в 12:00 4 ноября (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Он отметил, что "это делается для того, чтобы люди могли выбрать для себя менее загруженное направление".

"Потому что бывает такое, что люди себе логистически выбрали определенную автодорогу, которая проходит через определенный пункт пропуска. И одномоментно на этот пункт пропуска приезжает много людей. Зато соседние пункты пропуска в этот момент могут иметь нулевую очередь, и там будет значительно легче и быстрее пересечь границу", - объяснил Демченко.

Эксперт уточнил, что "это зависит от желания людей интересоваться такой информацией и выбирать для себя менее загруженные пункты пропуска".

Кроме того, представитель ГПСУ напомнил, что рейсовые автобусы едут по системе "єЧерга". Она также позволяет отследить загруженность пунктов пропуска на пути в разные страны.

Загруженность пунктов пропуска по состоянию на 12:30 4 ноября в "єЧерга" (скриншот: echerha.gov.ua)

"В большинстве пунктов пропуска, но не во всех, для них предусмотрено слотирование по времени. То есть для них определяется день и час, когда прибывает автобус для пересечения границы", - рассказал спикер.

Он добавил, что системой "єЧерга" занимается Министерство развития общин и территорий.

"Сначала эту систему вводили для грузовых автомобилей, а затем распространили и на автобусы", - напомнил Демченко.

По его словам, "на границе с Польшей только несколько пунктов пропуска не имеют слотирования".

"Например, слотирование сейчас не имеет пункт "Краковец". Это связано с интенсивностью движения автобусов. Однако большинство пунктов все же привязаны к слотированию", - сообщил специалист.

Он также припомнил ситуацию, когда "однажды на одном из пунктов собралась очередь из 30 автобусов".

"Сейчас такого уже нет, потому что каждый автобус, который перевозит людей, имеет четко определенное время - когда они должны пересекать границу", - подытожил Демченко.