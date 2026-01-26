НС на кордоні з Польщею: бази даних "лягли", потяги сповільнюються

Нагадаємо, що з 12 жовтня 2025 року стартувало офіційне запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони.

Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому для цього є пів року.

Так, наприклад, на кордоні з Румунією система EES запрацювала 10 грудня.

Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, в яких поїздах УЗ документи перевіряють без зупинок (тож проїхати кордон можна швидше).

