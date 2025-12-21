Проехать границу можно быстрее. В каких поездах УЗ документы проверяют без остановок

Уже сейчас в некоторых поездах "Укрзализныци" пограничное оформление (проверка документов) граждан происходит без остановок - прямо во время движения. Со следующего года таких поездов станет еще больше.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко .

В каких поездах УЗ проехать границу можно быстрее

Представитель ГПСУ напомнил, что сейчас "прямо во время движения пограничное оформление происходит в поездах "Интерсити".

"Но эта практика, по решению Кабинета министров, с начала следующего года будет распространена на еще девять пар поездов. В общем - на 18 подвижных составов, которые едут на выезд и на въезд", - поделился Демченко.

Он сообщил, что "систему распространят на эти поезда, начиная с января" 2026 года.

"После того, как это будет протестировано всеми причастными к этому контролирующими службами - пограничниками, таможенниками, "Укрзализныцей", - объяснил спикер ГПСУ.

Это будет касаться, по его словам, поездов "Интерсити", которые движутся в Польшу (режим ускоренного контроля заработает сначала в поездах "Киев - Перемышль" и "Киев - Хелм").

В целом же, согласно решению правительства, речь идет про:

10 поездов в направлении Перемышля;

четыре пары поездов - всего 8 - в направлении Хелма.

Повлияла ли система EES на пассажиропоток на границе

Демченко рассказал, что новая система въезда/выезда в Шенгенскую зону - EES - уже внедрена:

во всех пунктах пропуска Польши на границе с Украиной;

во всех пунктах на границе с Украиной со стороны Венгрии;

частично - в Румынии и Словакии.

"В этих двух странах - Румынии и Словакии - процесс подключения новых пунктов пропуска еще будет продолжаться", - отметил представитель ГПСУ.

В то же время он сообщил, что "какого-либо уменьшения интенсивности движения через новую систему въезда/выезда в странах Европы, к счастью, не отмечается".

"Конечно, когда у людей отбирают данные для внесения в эту систему (это - отпечатки пальцев и фото, информация о паспортных документах), это занимает немного больше времени. Но не так критично, чтобы оно уменьшало интенсивность пассажиропотока", - подытожил Демченко.