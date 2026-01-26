ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

ЧП на границе с Польшей: базы данных "легли", поезда замедляются

Понедельник 26 января 2026 11:22
ЧП на границе с Польшей: базы данных "легли", поезда замедляются На границе с Польшей произошел технический сбой (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 26 января, на границе с Польшей произошел технический сбой работы базы данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Facebook.

Что советуют в ГПСУ путешественникам

Согласно информации ГПСУ, сегодня на границе с Польшей произошел технический сбой работы базы данных.

Уточняется, что технический сбой в работе базы данных пограничной службы Республики Польша произошел во всех польских пунктах пропуска, граничащих:

  • с Львовской областью;
  • с Волынской областью.

"Сейчас специалисты работают над устранением неполадок", - уточнили в ГПСУ.

Кроме того, путешественников просят "учесть эту информацию при планировании путешествия".

"Сейчас накопление транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксировано", - отметили в Государственной пограничной службе (по состоянию на 10:34 понедельника, 26 января).

Отмечается также, что о восстановлении полноценной работы будет сообщено дополнительно.

"Спасибо за понимание", - подчеркнули в ГПСУ.

ЧП на границе с Польшей: базы данных &quot;легли&quot;, поезда замедляютсяПубликация ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Несколько позже в пресс-службе ГПСУ в Telegram сообщили также, что учитывая ситуацию, которая сложилась, "поезда будут оформляться в замедленном режиме".

ЧП на границе с Польшей: базы данных &quot;легли&quot;, поезда замедляютсяПубликация ГПСУ в Telegram (скриншот: t.me/DPSUkr)

Напомним, что с 12 октября 2025 года стартовало официальное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны.

Однако не все пункты пропуска ввели ее одновременно, ведь в целом для этого есть полгода.

Так, например, на границе с Румынией система EES заработала 10 декабря.

Тем временем спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью РБК-Украина рассказал, в каких поездах УЗ документы проверяют без остановок (поэтому проехать границу можно быстрее).

Кроме того, мы объясняли, впустят ли в Украину с просроченным паспортом.

Читайте также, как проехать границу быстро и без очередей.

Государственная таможенная служба Польша ДПСУ Граница с Украиной Выезд за границу Пограничная служба Пограничники Советы
