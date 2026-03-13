Россия стягивает силы на фронт: где оккупанты готовят весеннее наступление

Российские войска в последние недели активизировали наступательные действия на отдельных участках фронта. Особенно заметен рост атак на Запорожском направлении, где интенсивность штурмов местами превысила показатели одного из самых напряженных участков фронта — района Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DeepState .

Общая динамика боевых действий

По данным аналитиков, в течение первых десяти дней марта российские силы провели около 1400 атак на разных участках линии фронта.

Этот показатель считается одним из самых низких за последнее время, однако он лишь немного отличается от средних значений предыдущих месяцев.

С сентября по февраль российские подразделения в среднем осуществляли примерно 1800 штурмов ежемесячно, что свидетельствует о сохранении высокой интенсивности боевых действий.

Самые активные направления

Наиболее ожесточенные бои по-прежнему фиксируются в районе Покровск.

"Как Покровск, так и Мирноград по сути оккупированы, поэтому противник сосредоточен на Родинском и Гришином, куда постоянно отправляет свою пехоту на штурмы", — отметили аналитики.

Вместе с тем заметно возросла активность российских подразделений возле Гуляйполя. По информации наблюдателей, количество атак на этом участке уже превысило интенсивность боев на Покровском направлении.Попытки давления на других участках

Рост активности фиксируется также на Константиновском направлении. По оценке аналитиков, российские подразделения систематически проверяют оборону вокруг города, стремясь закрепиться на отдельных позициях и подготовить условия для дальнейших боев.

Кроме того, увеличение количества штурмов наблюдается и в районе Славянска. Эксперты связывают это с продвижением российских сил вблизи Северск и усилением там пехотных подразделений.

Подготовка к новым условиям на фронте

По данным DeepState, российское командование также проводит перегруппировку сил и пополнение резервов. Аналитики считают, что такие действия могут быть связаны с изменением погодных условий и появлением густой растительности, что способно повлиять на тактику боевых действий на фронте.