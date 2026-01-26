НС на кордоні з Польщею: бази даних "лягли", потяги сповільнюються

Сьогодні, 26 січня, на кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у Facebook.

Дещо згодом у прес-службі ДПСУ у Telegram повідомили також, що з огляду на ситуацію, яка склалась, " потяги будуть оформлюватися у сповільненому режимі ".

"Дякуємо за розуміння", - наголосили у ДПСУ.

Зазначається також, що про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково.

"Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в'їзду не зафіксовано ", - зауважили у Державній прикордонній службі (станом на 10:34 понеділка, 26 січня).

Крім того, мандрівників просять "врахувати цю інформацію під час планування подорожі".

"Наразі спеціалісти працюють над усуненням неполадок", - уточнили у ДПСУ.

Уточнюється, що технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща стався у всіх польських пунктах пропуску, що межують :

Згідно з інформацією ДПСУ, сьогодні на кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних.

Нагадаємо, що з 12 жовтня 2025 року стартувало офіційне запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони.

Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому для цього є пів року.

Так, наприклад, на кордоні з Румунією система EES запрацювала 10 грудня.

Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, в яких поїздах УЗ документи перевіряють без зупинок (тож проїхати кордон можна швидше).

Крім того, ми пояснювали, чи впустять в Україну з простроченим паспортом.

Читайте також, як проїхати кордон швидко та без черг.