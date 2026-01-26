ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

НС на кордоні з Польщею: бази даних "лягли", потяги сповільнюються

Понеділок 26 січня 2026 11:22
UA EN RU
НС на кордоні з Польщею: бази даних "лягли", потяги сповільнюються На кордоні з Польщею стався технічний збій (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 26 січня, на кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у Facebook.

Що радять у ДПСУ мандрівникам

Згідно з інформацією ДПСУ, сьогодні на кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних.

Уточнюється, що технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща стався у всіх польських пунктах пропуску, що межують:

  • з Львівською областю;
  • з Волинською областю.

"Наразі спеціалісти працюють над усуненням неполадок", - уточнили у ДПСУ.

Крім того, мандрівників просять "врахувати цю інформацію під час планування подорожі".

"Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в'їзду не зафіксовано", - зауважили у Державній прикордонній службі (станом на 10:34 понеділка, 26 січня).

Зазначається також, що про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково.

"Дякуємо за розуміння", - наголосили у ДПСУ.

НС на кордоні з Польщею: бази даних &quot;лягли&quot;, потяги сповільнюютьсяПублікація ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Дещо згодом у прес-службі ДПСУ у Telegram повідомили також, що з огляду на ситуацію, яка склалась, "потяги будуть оформлюватися у сповільненому режимі".

НС на кордоні з Польщею: бази даних &quot;лягли&quot;, потяги сповільнюютьсяПублікація ДПСУ у Telegram (скриншот: t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, що з 12 жовтня 2025 року стартувало офіційне запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони.

Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому для цього є пів року.

Так, наприклад, на кордоні з Румунією система EES запрацювала 10 грудня.

Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, в яких поїздах УЗ документи перевіряють без зупинок (тож проїхати кордон можна швидше).

Крім того, ми пояснювали, чи впустять в Україну з простроченим паспортом.

Читайте також, як проїхати кордон швидко та без черг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна митна служба Польща ДПСУ Кордон з Україною Виїзд за кордон Прикордонна служба Прикордонники Поради
Новини
Чи отримають українці 1000 гривень "зимової підтримки" у 2026 році: що кажуть у Мінсоці
Чи отримають українці 1000 гривень "зимової підтримки" у 2026 році: що кажуть у Мінсоці
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла