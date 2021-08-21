Нові санкції РНБО, приїзд патріарха Варфоломія, знесення історичної садиби в Києві: новини за 20 серпня

Рада національної безпеки і оборони України ввела новий пакет санкцій, Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва, в столиці знесли історичну садибу Барбана. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 20 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Гужва, Шарій, Деркач та їхні активи: хто потрапив у новий пакет санкцій РНБО

У п'ятницю, 20 серпня, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Як розповів секретар РНБО Олексій Данилов, на сьогоднішньому засіданні ввели санкції проти нардепа Анатолія Деркача, блогера Анатолія Шарія і головного редактора інтернет-видання "Страна.иа" Ігоря Гужви.

Провайдери вже почали обмежувати доступ до сайту "Страна.ua". Видання заявляє, що доступ обмежили користувачам відразу декілька великих провайдерів - "Інтраффік", "Ланет" і низка інших.

Варфоломій прибув до Києва: подробиці його візиту

В Україну прибув Вселенський Патріарх Варфоломій. Зустріч з Варфоломієм і молитва на честь його приїзду пройде в суботу о 10:00 в Михайлівському соборі.

Нагадаємо, в 2019 року в Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій підспіватисал томос про автокефалію для Православної церкви в Україні. Він назвав це "найважливішою ініціативою года". За словами Патріарха, це рішення дозволило мільйонам українських православних "вести місцеві церковні справи без залежності від будь-якої іншої церкви". ПЦУ була дана повна автокефалія, і без прохання з її боку Вселенський Патріархат не буде втручатися в її справи.

Путін: закон про перехідний період означатиме вихід України з мінських угод

Президент Росії Володимир Путін розкритикував український законопроект про перехідний період на Донбасі. За його словами, прийняття такого закону означатиме вихід України з мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінг.

Він нагадав, що мінські угоди щодо Донбасу закріплені резолюцією Радбезу ООН і придбали формат міжнародного права.

У Києві знесли історичну садибу Барбана

У Києві знищили історичну садибу Барбана, розташовану неподалік Львівської площі на вулиці Обсерваторній. Місцеві жителі та активісти вийшли на акцію протесту через знесення будівлі. В ході протесту сталась сутичка. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження.

На засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) прийняли рішення відновити зруйновану садибу та перевірити законність її знесення.

Як отримати COVID-сертифікат в "Дії": роз'яснення Федорова

Європейський Союз визнав українські COVID-сертифікати. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, як отримати документ через портал "Дія". Для цього потрібно:

становити додаток "Дія";

перейти в розділ "Послуги", бо на відміну від паспортів та водійських прав, COVID-сертифікат - це послуга.

Він пояснив, що потрібно надіслати запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат. Бо це медична інформація і вона не буде відображена, якщо не зробити запит та електронний підпис. "Не потрібно з електронним підписом ходити в держоргани. Ви можете згенерувати підпис в "Дії". Для цього потрібно тільки ваше обличчя. І виконати кілька дій. Біометрія вашого обличчя порівнюється з біометрією в реєстрі. Це займає декілька секунд і ви отримуєте підпис", - розповів Федоров.

У Херсоні впав найвищий флагшток: розчавив автомобіль у мотлох (відео)

У Херсоні до Дня Незалежності встановили гігантський флагшток, на який повинні були підняти найбільший прапор України в цій області. Однак флагшток впав і розчавив іномарку, яка виявилася припаркованою поруч.

Місцеві жителі стверджують, що будівництво флагштока проводили на швидку руку, бо поспішали встигнути до свята. Будівництво йшло з перебоями, але за пару тижнів до Дня Незалежності будівельники почали прискорюватися. Варто відзначити, що автомобіль Lexus відновленню швидше за все не підлягає і його доведеться здавати на брухт (фото, відео).

Яка погода буде на вихідних і в День Незалежності: прогноз на наддовгий уїк-енд

Погода в Україні на довгі святкові вихідні, які триватимуть чотири дні - до Дня Незалежності 24 серпня, очікується мінлива - домінування підвищеного атмосферного фронту з його градом і грозами зміниться більш спокійною синоптичною обстановкою, але опади та спад температури залишаться.

Додамо, що синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища майже на всьому Лівобережжі в суботу - оголошено I рівень небезпеки ("жовтий"). Так, 21 серпня в східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях очікуються грози, а в окремих районах град і шквали до 20 метрів на секунду.