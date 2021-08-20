Гужва, Шарій, Деркач та їхні активи: хто потрапив у новий пакет санкцій РНБО

У п'ятницю, 20 серпня, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Як розповів секретар РНБО Олексій Данилов, на сьогоднішньому засіданні ввели санкції проти нардепа Анатолія Деркача, блогера Анатолія Шарія і головного редактора інтернет-видання "Страна.иа" Ігоря Гужви.

Санкції проти Деркача

РНБО ввела повний пакет санкцій проти нардепа Анатолія Деркача. Санкції пов'язані з його втручанням у вибори США.

Також санкції торкнулися шести фізосіб і трьох компаній, які є частиною мережі іноземного впливу, пов'язаної з Деркачем. Раніше до цих осіб були застосовані санкції з боку США за втручання в президентські вибори.

Санкції проти Анатолія Шарія, Ігоря Гужви та "Страна.uа"

РНБО ухвалила рішення ввести персональні санкції проти чотирьох фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться відносно чотирьох компаній, пов'язаних з інтернет-ресурсами, які прямо або побічно координуються цими громадянами і ведуть системну антиукраїнську пропаганду.

Санкції проти телеканалів Криму

РНБО ввела санкції також проти 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали з Криму і Севастополя, інформагентства та Інтернет-видання. Вони ведуть інформаційну війну проти України і є активними учасниками гібридної агресії.

Крім того, санкції застосували відносно шести фізосіб і однієї юридичної особи - слідчого ізолятора №1 по Криму і Севастополю, причетних до порушень основних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях.