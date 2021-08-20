Варфоломій прибув до Києва: подробиці його візиту
В Україну прибув Вселенський Патріарх Варфоломій. Зустріч з Варфоломієм і молитва на честь його приїзду пройде в суботу о 10:00 в Михайлівському соборі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія. Символічний і важливий візит для нашої держави", - написав він.
Зустріч з Варфоломієм
Зустріч з Патріархом відбудеться завтра о 10:00 в Михайлівському соборі.
Також у неділю о 09: 00 на території Софійського собору під відкритим небом пройде Божественна літургія. Її очолять Варфоломій і керівник Православної церкви України Епіфаній.
Варфоломій І томос
У 2019 року в Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій підспіватисал томос про автокефалію для Православної церкви в Україні. Він назвав це "найважливішою ініціативою года".
За словами Патріарха, це рішення дозволило мільйонам українських православних "вести місцеві церковні справи без залежності від будь-якої іншої церкви". ПЦУ була дана повна автокефалія, і без прохання з її боку Вселенський Патріархат не буде втручатися в її справи.