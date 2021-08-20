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Варфоломій прибув до Києва: подробиці його візиту

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 21:13
Варфоломій прибув до Києва: подробиці його візиту Фото: в Україну прибув Вселенський Патріарх Варфоломій (orthodoxia)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прибув Вселенський Патріарх Варфоломій. Зустріч з Варфоломієм і молитва на честь його приїзду пройде в суботу о 10:00 в Михайлівському соборі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія. Символічний і важливий візит для нашої держави", - написав він.

Зустріч з Варфоломієм

Зустріч з Патріархом відбудеться завтра о 10:00 в Михайлівському соборі.

Також у неділю о 09: 00 на території Софійського собору під відкритим небом пройде Божественна літургія. Її очолять Варфоломій і керівник Православної церкви України Епіфаній.

Варфоломій І томос

У 2019 року в Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій підспіватисал томос про автокефалію для Православної церкви в Україні. Він назвав це "найважливішою ініціативою года".

За словами Патріарха, це рішення дозволило мільйонам українських православних "вести місцеві церковні справи без залежності від будь-якої іншої церкви". ПЦУ була дана повна автокефалія, і без прохання з її боку Вселенський Патріархат не буде втручатися в її справи.

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