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Провайдери почали обмежувати доступ до сайту "Страна.ua" після рішення РНБО

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Субота 21 серпня 2021 00:22
Провайдери почали обмежувати доступ до сайту "Страна.ua" після рішення РНБО Фото: українські провайдери блокують інтернет-видання після рішення РНБО (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Провайдери почали обмежувати доступ до сайту "Страна.ua". Раніше Рада національної безпеки і оборони України запропонувала ввести санкції проти головного редактора інтернет-видання Ігоря Гужви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Strana.ua.

Видання заявляє, що доступ обмежили користувачам відразу декілька великих провайдерів - "Інтраффік", "Ланет" і низка інших.

Крім того, як стверджує редакція, читачі з різних регіонів повідомляють про недоступність ресурсу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Ігор Гужва виступає бенефіціаром ТОВ "Ласмак". На сайті інтернет-видання "Страна.ua" ця компанія позначена як засновник. ТОВ "Ласмак" внесено до списку санкцій.

Другим бенефіціаром цієї компанії вказана Анна Солнцева, проти якої РНБО також запропонувала ввести обмеження.

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РНБО
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