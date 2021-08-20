У Києві знесли історичну садибу Барбана: що сталось

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу поліції .

Що сталось

У Києві сьогодні вночі знесли історичну садибу Барбана. Будинок знесли на вулиці Обсерваторній, 6.

Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул Обсерваторній, 6. Забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця ХІХ століття... Панове Виговський, Кличко та Ткаченко це ваш спільний результат кругової поруки, можете собою пишатися... Posted by Олег Симороз on Thursday, August 19, 2021

Сутички на акції протесту

Місцеві жителі та активісти вийшли на акцію протесту через знесення будівлі. В ході протесту сталась сутичка.

Правоохоронці повідомили про затримання двох учасників протесту.

"Працівники поліції попередили їх про порушення, однак вони не відреагували на зауваження та законні вимоги поліцейських", - йдеться у повідомленні.

На Обсерваторній 6, де протестують проти знищення маєтка Барбана, затримали двох активісті. Це Ілля Ткаченко та Євген Черепня з Протасового Яру. Наразі їх відвезли в відділок на Герцена 9 UPD 18:09 - відпустили хлопців, повертаються на Обсерваторну Знімав для Ґрати Posted by Стас Юрченко on Thursday, August 19, 2021

На двох людей склали протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 ( Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відкрито справу через знесення будівлі

Поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

Дізнавачі за погодженням процесуального керівника місцевої окружної прокуратури Києва подали до районного суду клопотання про накладення арешту на цілісний майновий комплекс із забороною вчиняти будь-які дії відносно вказаного майна.

Реакція міністра культури

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби, заявивши, що йому "соромно за столичну владу".

"Жах і сором. Єдині слова, якими я можу описати ситуацію навколо будинку Барбана. Сором - за столичну владу, яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може привести", - написав Ткаченко на своєму Telegram-каналі.