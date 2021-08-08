Законопроект про перехідний період для Донбасу передали на розгляд Венеціанської комісії. Це в програмі "Україна насправді" телеканалу "Дом" заявила радник віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Юна Потьомкіна.

"Крім розгляду в парламенті, дуже важливий момент: ми подали цей законопроект на розгляд Венеціанської комісії. І це вкрай важливо. Тому що норми, які у нас прописані в законопроекті, досить нові, нестандартні для українського правового поля. Тому мати подібного роду експертизу - теж посилення проекту", - заявила Потьомкіна.

Радник міністра повідомила, що вже у вересні Україну відвідає делегація Венеціанської комісії, щоб обговорити документ.

"У вересні ми очікуємо першої комунікації з Венеціанською комісією, делегацією, яка приїде сюди для детальної комунікації щодо нашого законопроекту. І з 1 по 10 жовтня буде засідання Венеціанської комісії, після якого ми очікуємо вже офіційного рішення щодо нашого законопроекту", - повідомила Потьомкіна.

Експерт доповнила, що рамковий законопроект "задає певний тон, певні напрямки для подальшого пакету законодавчих актів про перехідний період". А над законами, що регулюють ступінь відповідальності за ті чи інші правопорушення, робота продовжиться надалі.

"Що ж стосується законів про так звану відповідальність, до якої увійде і амністія, і потенційно люстрація. Про це набагато чіткіше ми зможемо говорити трохи пізніше - в момент, коли все - таки виробиться бачення, що увійде в процедури і що потребуватиме відображення в додаткових законодавчих актах", - уточнила Потьомкіна.