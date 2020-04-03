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В Україні заборонили масові святкування Великодня

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 16:30
В Україні заборонили масові святкування Великодня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Масові святкування заборонені до 24 квітня

Кабінет міністрів на час карантину в Україні - до 24 квітня - заборонив усі масові релігійні святкування, в тому числі свята Великодня. Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з прийнятою постановою, до 24 квітня заборонено проведення всіх масових заходів. Під заборону потрапили культурні, розважальні, спортивні, соціальні і релігійні заходи.

Таким чином, заборонені масові святкування Великодня, який цього року відзначається 19 квітня (православний) і 12 квітня (католицький).

Дозволено тільки масові заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування. При цьому потрібно, щоб у всіх учасників були засоби індивідуального захисту - маски або респіратори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на час карантину в Україні всім пенсіонерам приписали перебувати на самоізоляції.

Відзначимо, до цього очікувалося, що держава найближчим часом представить проект "Великдень вдома", щоб люди на свято не товпилися в храмах.

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