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Кабмін підвищив прогноз інфляції на 2020 рік майже до 12%

Новини » Економіка     03.04.2020 - 11:52
Кабмін підвищив прогноз інфляції на 2020 рік майже до 12%
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прогноз інфляції підвищено з 5,6% до 11,6%

Кабінет міністрів України оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз, у якому підвищив прогноз інфляції в 2020 році з затверджених раніше 5,6% до 11,6%. Відповідна постанова уряду №253 опубліковано на урядовому порталі.

Оновлений макропрогноз говорить, що рівень безробіття складе 9,4%, середньомісячна заробітна плата працівників (брутто) - 10,7 тис. Грн, а номінальна зарплата з урахуванням інфляції знизиться на 4,5% в порівнянні з торішнім показником.

Нагадаємо, уряд на засіданні 29 березня схвалив оновлений макроекономічний прогноз. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначав, що зростання інфляції складе 2,9% (з 5,6% до 8,7%), а середньомісячна зарплата - 11 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, Кабмін переглянув бюджет-2020 року, щоб виділити додаткові кошти на боротьбу з коронавірусів. На даний момент з-за поширення вірусу по всій країні оголошено надзвичайну ситуацію і введений карантин до 24 квітня. Однак в ході позачергового засідання Верховна рада відмовилася схвалити оновлений бюджет і направила закон Кабміну на доопрацювання в профільний комітет.

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