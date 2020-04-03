ПриватБанк подав новий позов проти Коломойського

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

"Приватбанк" вимагає від колишнього власника 5,5 млрд доларів

ПриватБанк подав до суду на Кіпрі позов на колишнього власника Ігоря Коломойського на суму в понад 5 млрд доларів. Про це заявив член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами члена наглядової ради, на Кіпрі відбувались операції з виводу грошей з банку. Він додав, що суму позову проти Коломойського можна порівняти з траншем Міжнародного валютного фонду.

"Ми, ПриватБанк, подали новий позов до юрисдикції Кіпру проти колишніх власників Приватбанку - Коломойського і Боголюбова на суму 5,5 млрд доларів. Це можна порівняти - з траншем МВФ", - заявив він.

Сульжик зазначив, що державний ПриватБанк веде вже 4 судові розгляди щодо його колишніх власників.

"Цей позов пов'язаний з сумнівними транзакціями, які були проведені в ПриватБанку в період з 2013 по 2016-й роки. Цього разу вони не одні, тому що в судах зараз до них приєднається один з колишніх членів правління ПриватБанку, також дві компанії на Кіпрі, які теж належать Коломойському. Тим самим, державний ПриватБанк веде вже 4 найбільших розглядів в судах Англії, Америки, Ізраїлю і зараз Кіпру ", - додав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва зобов'язав ПриватБанк виплатити понад 200 млн доларів офшорам бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів. Суд підтвердив обов'язок ПриватБанку виконати умови депозитних договорів з кіпрськими компаніями.