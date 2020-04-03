Кабмін заборонив перебувати в громадських місцях без маски і документів з 6 квітня

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін запровадив нові обмеження у рамках карантину

Кабінет міністрів України у рамках карантину через коронавірус заборонив з 6 квітня перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, а також документів. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Telegram.

Він підкреслив, що жорсткі обмеження - це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу.

"Ми йдемо м’якшим сценарієм в контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко. Уряд України також запроваджує нові обмеження, щоби убезпечити громадян від COVID-19 та врятувати якнайбільше життів", - зазначив глава уряду.

Отже, з 6 квітня заборонено:

перебування у громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно;

переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини;

перебування у громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових заходів (встановлені винятки);

знаходитись на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус;

самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що уряд України продовжить карантинні заходи для літніх людей, школярів і студентів.

Як писало РБК-Україна, в Кабміні допускають ослаблення карантину в кінці квітня. Однак лише за умови зниження динаміки захворюваності.