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Опубліковано проект програми діяльності уряду Шмигаля

Новини » Політика     03.04.2020 - 18:49
Опубліковано проект програми діяльності уряду Шмигаля
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Програму підготовлено з урахуванням пандемії коронавірусу

Опубліковано проект програми діяльності Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

У проекті програми уряду підтверджується курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також реалізація принципів економічного, правового, соціального розвитку, передбачених Угодою про асоціацію України з ЄС.

У короткострокових пріоритетах вказано організацію протиепідемічних заходів для боротьби з коронавірусом, зокрема, підготовку лікарень, відновлення системи протиепідемічного захисту, а також забезпечення безперервної роботи критично важливих об'єктів.

Також уряд планує переглянути бюджет-2020 для посилення соціального захисту та підтримки економіки; надати кредитну підтримку малому і середньому бізнесу; підтримати українського виробника; знизити фіскальне навантаження на бізнес в умовах карантину; працевлаштувати українців, які повернулися з-за кордону.

До соціальної підтримки Кабмін Шмигаля відніс:

  • індексація пенсій і надання допомоги пенсіонерам та іншим незахищеним верствам
  • спрощення надання допомоги по безробіттю на час карантину
  • підвищені виплати медикам
  • організація дистанційного навчання, завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії

Фото: програма діяльності Кабміну

До довгострокових пріоритетів уряду Шмигаля відноситься стимулювання економіки в період постпандеміі через розвиток малого і середнього бізнесу, підтримку вітчизняного виробника, ефективне управління держпідприємствами, забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, а також розвиток науки та інновацій.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину з 6 квітня.

До нових обмежень відноситься, в тому числі, заборона перебувати в громадських місцях без захисної маски і виходити з дому без документів.

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