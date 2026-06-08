Новую гонку ядерных вооружений запустили 9 стран: SIPRI обнародовало тревожный отчет
Девять стран, обладающих ядерным оружием, в течение 2025 года продолжали модернизировать и расширять свои арсеналы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Сколько ядерного оружия в мире
По состоянию на январь 2026 года в мире насчитывается 12 187 ядерных боеголовок. Из них 9 745 находятся в военных запасах - то есть готовы к использованию.
Развернутые на ракетах и самолетах - 4 012 боеголовок. От 2 100 до 2 200 из них круглосуточно находятся в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах.
Кто контролирует большинство
Россия и США вместе владеют около 83% мирового ядерного потенциала. Хотя их доля постепенно сокращается - другие страны активно догоняют.
Девять государств, имеющих ядерное оружие:
- США
- Россия
- Великобритания
- Франция
- Китай
- Индия
- Пакистан
- Северная Корея
- Израиль.
Фото: мировые ядерные силы (скриншот из отчета SIPRI)
Китай - самый быстрый рост
Китайский арсенал уже достигает около 620 боеголовок. Пекин строит новые шахтные районы и расширяет инфраструктуру запуска ракет. По оценкам аналитиков, к 2030 году Китай может преодолеть отметку в 1000 боеголовок.
Европа пересматривает ядерную стратегию
Франция заявила об увеличении своего потенциала. Великобритания возвращает ядерные возможности для авиации - закупает истребители F-35A.
В ЕС все активнее обсуждают расширение ядерной защиты НАТО с участием Парижа и Лондона.
Россия модернизирует, но не без проблем
Отдельное внимание SIPRI уделяет России, которая продолжает модернизацию стратегических сил, несмотря на санкционное давление и расходы на войну в Украине.
В 2025 году испытания российской ракеты "Сармат" завершилось провалом. При этом крылатая ракета "Буревестник" после прошлых неудач успешно прошла испытания на дальность более 14 000 километров.
Кроме этого, отмечают в SIPRI, Россия начала строительство передовой оперативной базы для своих баллистических ракет средней дальности "Орешник" с двойным назначением в Беларуси.
Ракеты "Орешник" с обычными боеголовками применялись против Украины, последний раз - в мае этого года.
Предупреждение экспертов
Директор SIPRI Карим Хаггаг предупреждает, что сочетание новых технологий, геополитического напряжения и взаимного недоверия между государствами формирует "окно нестабильности" с долгосрочными последствиями для глобальной безопасности.
Дополнительным риском является завершение действия договора СНВ-3 в 2026 году - одного из ключевых инструментов контроля над ядерными вооружениями между Россией и США.
Напомним, недавно Bloomberg писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и приказал наращивать ядерный потенциал страны "экспоненциальными темпами".
Также стало известно, что разведка НАТО отследила действия Северного флота РФ, которые могут свидетельствовать о том, что Москва пытается разместить на морском дне ядерные ракеты.