Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и приказал наращивать ядерный потенциал страны "экспоненциальными темпами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

На фотографиях, опубликованных северокорейским государственным агентством KCNA, Ким Чен Ын осматривает объект, который, судя по всему, является установкой по обогащению урана.

Аналитики предполагают, что это может быть новый завод в составе комплекса Йонбён.

Ким Чен Ын заявил, что мощности Северной Кореи по производству ядерных материалов военного назначения за последние пять лет выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим уровнем.

Глава КНДР приказал в дальнейшем увеличивать объемы производства для достижения долгосрочных стратегических целей.

Он подчеркнул, что это расширение является "жизненно необходимым" для создания мощного ядерного арсенала, способного противостоять "враждебной политике США" и потенциальным угрозам безопасности страны.

Аналитики Bloomberg отмечают, что это заявление прозвучало в период высокой региональной напряженности. В последние месяцы КНДР активизировала испытания баллистических ракет различных типов и углубила военно-техническое сотрудничество с Россией, что вызывает серьезное беспокойство на Западе.