В НАТО считают, что Россия может разрабатывать подводные ядерные ракеты

Разведка НАТО отследила действия Северного флота РФ, которые могут говорить о том, что Москва пытается разместить на морском дне ядерные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу Tagesschau , которая опирается на расследование двух немецких телеканалов WDR и NDR.

Согласно программе, журналисты несколько месяцев изучали секретный проект под кодовым названием "Скиф". Чтобы разобраться в ситуации, они анализировали спутниковые кадры, изучали научные базы данных и исторические документы РФ, а также разговаривали с военными и экспертами. Кроме того, журналисты-расследователи основывались на данных разведки НАТО.

"Россия, возможно, уже много лет работает над размещением баллистических ракет в море способом, неизвестным до сих пор... Эти пусковые установки будет практически невозможно обнаружить и уничтожить", - сказано в расследовании.

Что известно о ядерных ракетах

Согласно разведке НАТО, специально под военный проект РФ была разработала ракета "Скиф". Это модификация ракеты "Синева", которая находится на вооружении подводных лодок России.

В расследовании сказано, что эти новые ракеты можно запускать с морского дна, а дальность полета составляет несколько тысяч километров. Причем первые испытания прошли еще "несколько лет назад".

Ракеты о которых идет речь - способны нести ядерные боеголовки и могут быть размещены в специально созданных шахтах или контейнерах. Глубина погружения составляет несколько сотен метров, а также есть предположения, что они смогут находиться на морском дне долгое время и в случае необходимости их можно запустить дистанционно.

Согласно источникам в НАТО, для установки ракетных шахт могут быть использованы такие судна, как "Звездочка" и подводная лодка "Саров". Они находятся в городе Северодвинск на берегу Белого моря.

СМИ отмечают, что США, СССР и еще примерно 80 стран подписали в 1971 году договор о запрете размещения ядерного оружия на морском дне. Однако нюанс заключается в том, что соглашение распространяется лишь на международные воды. То есть, размещение таких систем в собственных территориальных водах - документ не запрещает.