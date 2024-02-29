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Проблемная ракета РФ. "Сармат" может не соответствовать заявленным параметрам, - эксперт

Четверг 29 февраля 2024 19:15
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Проблемная ракета РФ. "Сармат" может не соответствовать заявленным параметрам, - эксперт Фото: "Сармат" может не соответствовать заявленным параметрам (росСМИ)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Коваленко

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", которая способна нести ядерный заряд, может не соответствовать заявленным параметрам.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что у него есть большие сомнения насчет характеристик ракеты.

"Потому что это очень проблемная ракета. Россияне даже бросковые испытания, когда макет запускают на 30 метров для проверки порохового стартового ускорителя, не могли вовремя подготовить. И в целом были всего лишь одно полноценное испытание "Сармата", - отметил Коваленко.

Он напомнил, что в советские времена межконтинентальные баллистические ракеты "испытывали годами". Тогда проводили десятки тренировочных пусков, чтобы проводить работу над ошибками.

"Думаю, "Сармат" существует, есть даже "в железе", но ракета ненадежная, опасная. Именно поэтому ее не производят серийно", - заявил эксперт.

Характеристики "Сармата"

Стоит заметить, что "Сармат" якобы способен пролететь 18 тысяч километров. Его стартовая масса - свыше 208 тонн, а длина - 35,3 метра.

Подобная ракета, по данным россиян, может нести до 10 тонн полезной нагрузки в разных комбинациях.

Сегодня, 29 февраля, во время своего обращения к Федеральному собранию РФ диктатор Владимир Путин заявлял о том, что такие ракеты были поставлены в войска.

Более детально о вооружении, которым хвастался сегодня Путин, - в материале РБК-Украина.

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