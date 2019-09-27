Данилюк написав заяву про відставку

Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Про це повідомили в Офісі президента.

Повідомляється, що Данилюк написав заяву перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США.

"Відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо раніше ряд ЗМІ повідомили про те, що Данилюк йде у відставку. Сам глава РНБО іронічно відреагував на опубліковану інформацію і запитав у своїх підписників в Facebook, чи є ідеї щодо його працевлаштування.

У коментарі РБК-Україна в РНБО з самого початку не підтверджували інформацію про відставку Данилюка.

"Ми знаємо про інформацію, яка з'явилася в ЗМІ. Зараз Олександр Данилюк є на робочому місці і працює. Це все, що ми можемо сказати. Дякую за розуміння", - повідомили в прес-службі РНБО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 28 травня.

РБК-Україна також повідомляло, що 24 вересня Сергій Князєв заявив, що йде у відставку з посади голови Національної поліції. Він був на цій посаді близько 1,5 років. Пізніше Князєва призначили на посаду радника міністра і члена колегії МВС.