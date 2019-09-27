У Києві з наступного тижня почнуть підключати опалення

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підключення теплопостачання розпочнеться 30 вересня

У Києві з понеділка, 30 вересня, розпочнеться опалювальний сезон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, 30 вересня за індивідуальними заявками почнеться підключення теплопостачання лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

"Подача теплової енергії в житлові будинки в Києві буде починатися в установленому порядку з урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8 градусів за Цельсієм і нижче, і триматися на такому рівні протягом не менше трьох днів", - заявив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що загальна готовність міського господарства Києва до зими в плані проведення опалювального сезону становить 97%. За його словами, зараз проводиться ремонт, а також заміна мереж та обладнання.

Крім того, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що до початку опалювального сезону Україна закачає в підземні сховища газу України 21 млрд кубометрів газу.