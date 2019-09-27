Інтерпол оголосив у розшук фігуранта справи Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (РБК-Україна)

СБУ і Інтерпол розшукують Олексія Левіна

Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом здійснює міжнародний розшук підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна. Про це повідомив керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає прес-служба СБУ.

Він повідомив, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності інших осіб до замовлення нападу на Гандзюк.

"Служба безпеки України у тісній співпраці з Інтерполом здійснює міжнародний розшук підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна", - йдеться в повідомленні.

В СБУ нагадали, що ними під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури було зібрано достатньо доказів і повідомлено про підозру Олексію Левіну та голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру.

Зазначимо, картка розшуку Левіна доступна на сайті Інтерполу.

Нагадаємо, адвокат Мангера раніше повідомляв, що підозрюваного у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна затримали за кордоном і відпустили. За його словами, він був затриманий поліцією однієї з країн ЄС у рамках договору про надання правової допомоги з Україною.

Раніше ГПУ пояснила зупинку розслідування проти підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера і підозрюваного в організації вбивства активістки Левіна. У прокуратурі зазначили, що зупинили розслідування через розшук Левіна.