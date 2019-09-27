Трамп: Конгресу представили спотворену версію розмови з Зеленським

Колаж РБК-Україна

У зв'язку з цим, Трамп закликав конгресмена Адама Шиффа піти у відставку

Президент США Дональд Трамп закликав головиу спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа піти у відставку на тлі публікації стенограми його розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це президент США написав Twitter.

За словами Трампа, Адам Шифф представив спотворену версію його розмови з Зеленським.

"Адам Шифф обманним шляхом прочитав Конгресу на очах у мільйонів глядачів неіснуючу версію моєї розмови з президентом України. Передбачалося, що він читав точно записану версію розмови, але він повністю змінив слова, щоб все звучало жахливо, а я здавався винним", - написав Трамп.

Президент США повідомив, що Адам Шифф таким чином "брехав Конгресу і намагався обдурити американську громадськість".

"Він робить це протягом двох років. Я закликаю його негайно піти у відставку із Конгресу через це шахрайство", - додав американський президент.

Трамп вкрай позитивно охарактеризував свою телефонну розмову з Зеленським, назвавши її "найкращою і чесною".

"У мене була проста і дуже хороша розмова з новим президентом України, навряд чи вона могла би бути ще кращою і чеснішою. А брехливі ЗМІ і демократи, працюючи в команді, обманним шляхом виставили її в поганому світлі. Вона не була поганою, вона була законною і дуже гарною", - написав американський лідер.

РБК-Україна писало, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови між Зеленським і Трампом. Розмова між президентами став причиною оголошення процедури імпічменту Дональду Трампу. Президента США звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.

Також 26 вересня був опублікований текст скарги співробітника американських спецслужб, де вказувалося, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Дональда Трампа 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським.