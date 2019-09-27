ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп: Конгресу представили спотворену версію розмови з Зеленським

Новини » Політика    27.09.2019 - 16:06
Трамп: Конгресу представили спотворену версію розмови з Зеленським
Колаж РБК-Україна

У зв'язку з цим, Трамп закликав конгресмена Адама Шиффа піти у відставку

Президент США Дональд Трамп закликав головиу спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа піти у відставку на тлі публікації стенограми його розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це президент США написав Twitter.

За словами Трампа, Адам Шифф представив спотворену версію його розмови з Зеленським.

"Адам Шифф обманним шляхом прочитав Конгресу на очах у мільйонів глядачів неіснуючу версію моєї розмови з президентом України. Передбачалося, що він читав точно записану версію розмови, але він повністю змінив слова, щоб все звучало жахливо, а я здавався винним", - написав Трамп.

Президент США повідомив, що Адам Шифф таким чином "брехав Конгресу і намагався обдурити американську громадськість".

"Він робить це протягом двох років. Я закликаю його негайно піти у відставку із Конгресу через це шахрайство", - додав американський президент.

Трамп вкрай позитивно охарактеризував свою телефонну розмову з Зеленським, назвавши її "найкращою і чесною".

"У мене була проста і дуже хороша розмова з новим президентом України, навряд чи вона могла би бути ще кращою і чеснішою. А брехливі ЗМІ і демократи, працюючи в команді, обманним шляхом виставили її в поганому світлі. Вона не була поганою, вона була законною і дуже гарною", - написав американський лідер.

Трамп: Конгресу представили спотворену версію розмови з Зеленським

РБК-Україна писало, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови між Зеленським і Трампом. Розмова між президентами став причиною оголошення процедури імпічменту Дональду Трампу. Президента США звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.

Також 26 вересня був опублікований текст скарги співробітника американських спецслужб, де вказувалося, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Дональда Трампа 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським.

У ЄС обурені заявою Трампа про недостатню підтримку України У Кремлі розраховують на збереження таємниці переговорів Трампа і Путіна
Новини України Володимир ЗеленськийКонгресс СШАДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся