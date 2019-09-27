Зарплати українців різко скоротилися

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

У серпні середня зарплата скоротилася на 434 грн

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в серпні 2019 року склала 10537 грн, що на 434 грн менше, ніж у липні (10971 грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, відносно серпня минулого року середня зарплата зросла на 17,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в серпні 2019 року до серпня минулого року зросла на 7,7%.

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Найвища нарахована зарплата в серпні була в Києві - 15694 грн, найнижча - в Чернівецькій області - 8017 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 18649 грн, найнижчу - "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" - 7067грн і "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 7015 грн та "Освіта" - 7349 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом до проекту держбюджету середньомісячна номінальна заробітна плата (брутто) працівників в Україні у 2020 році становитиме 12 043 грн. Таким чином, зарплата середня зарплата зросте на 16,5% (на 1 714 грн) у порівнянні з 2019 роком, коли вона становитиме 10 329 грн. Мінімальна зарплата у 2020 році зросте на 13%, або на 550 грн до 4 723 гривень.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році - на 19,1%, у 2018 році - на 12,5%.

Відзначимо, в червні 2019 року середня зарплата в Україні в третій раз в історії досягла 400 доларів. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у червні 2019 року склала 10783 грн. При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у червні 2019 року до червня минулого року зросла на 8,1%.