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Совет Украина-НАТО впервые пройдет на уровне начальников вооруженных сил: названа дата

Брюссель, Среда 20 декабря 2023 20:23
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Совет Украина-НАТО впервые пройдет на уровне начальников вооруженных сил: названа дата Фото: Совет Украина-НАТО впервые пройдет на уровне начальников вооруженных сил (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Совет Украина-НАТО впервые с его основания проведут на уровне начальников вооруженных сил. Это произойдет в январе 2024 года в рамках заседания военного комитета Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Заседание военного комитета - высшего военного органа НАТО - запланировали на 17-18 января. Участие примут начальники вооруженных сил стран-союзников, а также их коллега из Швеции. Заседание пройдет под председательством главы военного комитета адмирала Роба Бауэра.

В ходе первого дня планируется, что начальники ВС проведут ряд заседаний, на которых, в частности, обсудят вопросы оборонной промышленности, оперативной совместимости, дорожную карту по адаптации к текущим и будущим угрозам, противовоздушную и противоракетную оборону.

Также учасники дадут дополнительные указания и рекомендации относительно военного сдерживания и оборонных приоритетов НАТО.

"На последнем заседании первого дня начальники ВС впервые встретятся в формате Совета НАТО-Украина. Они обсудят агрессивную войну России против Украины, ситуацию на местах, а также дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и союзников", - уточняют в Альянсе.

На второй день планируется, что участники заседания встретятся с коллегами из Австралии, Австрии, Ирландии, Новой Зеландии, Швейцарии, Японии и Кореи.

Совет Украина-НАТО

Напомним, Совет Украина-НАТО - это форум, в рамках которого могут проходить консультации между нашей страной и странами-членами Североатлантического альянса на разных уровнях.

Ключевыми предметами обсуждения таких заседаний обычно являются вопросы безопасности, в том числе война России против Украины.

Совет Украина-НАТО уже проходил на уровне министров иностранных дел. Последняя встреча состоялась 29 ноября, в ее ходе наша страна получила рекомендации по вступлению в Альянс.

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