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В Крыму прилетело по центру космической связи России, есть разрушения, - СМИ

Среда 20 декабря 2023 15:04
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В Крыму прилетело по центру космической связи России, есть разрушения, - СМИ Фото: В Крыму прилетело по центру космической связи России, есть разрушения (рос СМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 20 декабря, на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Якобы прилетело по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Как пишет издание, первая атака произошла около 4 утра в Алуште. Тогда же было зафиксировано не менее 3 прилетов на территории в/ч 28735 ПУ ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское.

"Предварительно, атака была осуществлена с БпЛА. Один служащий ПУ ФСБ ранен, повреждена антенна спутниковой связи", - пишет "Крымский ветер".

Следующая атака была осуществлена, предварительно, ракетами Storm Shadow в 5 утра по 40-му отдельному командно-измерительному комплексу в составе Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Воздушно-космических сил РФ в селе Витино Сакского района.

По территории центра зафиксировано по меньшей мере 2 прилета. Повреждена 1 единица военной техники. Пострадавших нет.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму сейчас все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Наши защитники провели уже десятки операции на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Недавно президент Владимир Зеленский высказал мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и в целом о настроениях населения.

В частности командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" давал интервью РБК-Украина, где рассказал о деталях операций ГУР.

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