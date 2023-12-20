СБУ объявила подозрение главе ЦИК России за проведение "выборов" в Украине

Украинские правоохранители объявили подозрение главе Центральной избирательной комиссии России Элле Памфиловой за проведение незаконных "выборов" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

По данным следствия, чиновница организовала масштабную фальсификацию "результатов" незаконных выборов на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей осенью этого года.

К противоправной деятельности она привлекла двух своих подчиненных - кремлевского политтехнолога Павла Андреева, которого в 2021 году назначили представителем российской ЦИК, и его коллегу Людмилу Маркину.

"По указанию Памфиловой они участвовали в создании оккупационных "теризбиркомов" и искусственной "легитимизации" фейкового плебисцита", - говорится в сообщении.

Памфилова организовала финансирование "выборов"

Для этого оба фигуранта голосовали за создание псевдовыборных учреждений в захваченной части Украины с привлечением в их состав местных коллаборантов.

Фото: Руководство ЦИК России (facebook.com/SecurSerUkraine)

После проведения срежиссированных "выборов" подчиненные Памфиловой лично заверяли сфабрикованные результаты принудительного "волеизъявления".

Также установлено, что глава российской ЦИК непосредственно организовывала финансирование оккупационных "избиркомов", в частности "зарплаты" их представителей и расходы на изготовление "бюллетеней".

Чиновники ЦИК создавали пропагандистские сюжеты

СБУ установила, что по поручению Памфиловой Андреев создавал публичную видимость "избирательного процесса" в оккупированных районах Украины.

Для этого организовывал постановочные сюжеты российскими СМИ, в которых имитировали массовость участников "голосования" и срежиссированные комментарии местных жителей якобы в поддержку кремлевских "кандидатов".

Руководству Центральной избирательной комиссии РФ объявили подозрения

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем трем российским чиновникам о заочном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору группы лиц;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группы лиц.

"Выборы" в оккупации

Напомним, россияне проводили так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины с 8 по 10 сентября.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал ввести жесткие санкции против России в ответ на подобные действия.

Тогда СБУ сообщила о подозрении главе Центральной избирательной комиссии России Элли Памфиловой, которая занималась организацией псевдовыборов на временно оккупированной части Украины.