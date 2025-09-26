Новый вызов для Усика: юная сенсация Мозес Итаума готов к бою

Усик - двукратный абсолютный чемпион мира

Александр Усик вошел в историю, став первым боксером эры четырех поясов, кому удалось дважды завоевать звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее украинец был абсолютным чемпионом в крузервейте, а после перехода в высшую весовую категорию победил таких соперников, как Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри, которого он отправил на пенсию в декабре 2024 года.

Сейчас обязательным претендентом на титул Усика является новозеландский боксер Джозеф Паркер.

Однако сам украинец не спешит подтверждать этот бой, ссылаясь на проблемы со спиной.

Вызов от британской звезды

На горизонте появился еще один возможный оппонент. Тренер 20-летнего британского таланта Мозеса Итаумы Бен Дейвисон заявил, что его подопечный готов бросить вызов чемпиону.

"Я знаю, что Мозес готов к этому. Это выигрыш для всех. Хотя Мозес еще не боксировал с кем-то уровня Усика, но и Усик никогда не встречался с таким боксером, как он", - подчеркнул тренер.

По словам Дейвисона, Итаума отличается нестандартным мышлением в ринге и умением быстро подстраиваться под соперника.

"Сколько еще шансов может быть? Усика называют одним из лучших тяжеловесов всех времен. Возможно, поединок состоится раньше, чем мы планировали, но именно для этого мы и занимаемся этим спортом", - добавил он.