Чемпион из команды Усика: непобежденный украинский боксер возвращается на ринг

Кито, Вторник 23 сентября 2025 21:44
UA EN RU
Фото: Тарас Шелестюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер первого среднего веса Тарас Шелестюк объявил о дате следующего боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram боксера.

Против кого выйдет Шелестюк

39-летний боец проведет встречу с американско-эквадорским соперником Арнольдо Гонсалесом. Поединок состоится в эквадорском Кито 8 ноября и пройдет в формате десяти раундов.

Гонсалес моложе Шелестюка на девять лет. Его статистика: 18 побед (9 нокаутом) и одно поражение. В сентябре 2024 года он проиграл единогласным решением судей эквадорцу Марлону Агуасу. Но с тех пор уже успел одержать три победы.

Последний раз Гонсалес выходил на ринг в июле текущего года в Дубае, где победил единогласным решением Акашдипа Сингха из Индии.

Чемпион из команды Усика: непобежденный украинский боксер возвращается на ринг

Когда в последний раз дрался украинец

Шелестюк в последний раз провел бой также в июле 2025-го. В рамках боксерского шоу в американском городе Шривпорт он досрочно победил американца Роддрикуса Ливси. Для украинца это был первый поединок с марта 2022 года.

Всего на счету Тараса 20 побед на профи-ринге (12 нокаутов) и одна ничья.

Кто такой Тарас Шелестюк

Уроженец Макеевки. На любительском уровне - чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в первой средней весовой категории (до 69 кг). Входил в легендарную сборную Украины вместе с Александром Усиком, Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком, Денисом Беринчиком и другими.

В профессиональный бокс перешел в 2013 году, став клиентом компании Banner Promotions. Живет в США. Все свои профессиональные поединки провел на североамериканском континенте (большинство в США, по одному - в Мексике и Канаде).

Первым серьезным соперником Шелестюка стал россиянин Козаев, которого в 2015-м украинец одолел по решению судей. Благодаря этой победе получил самые большие титулы в своей карьере - WBA Intercontinental и WBO NABO, которыми владел в 2015-2016 годах.

Ранее мы рассказали, как Александр Усик оценил бой Кроуфорд - Альварес.

Также читайте, как Сергей Богачук во второй раз проиграл Брэндону Адамсу.

